Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Prazo para cadastro termina em 10 de janeiro de 2021 Foto: Divulgação Prazo para cadastro de professores, servidores e especialistas da área da Educação se encerra em 10 de janeiro de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Foram abertas nesta segunda-feira (28) as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário para Contratação Emergencial da Rede Estadual de Ensino do RS, destinado a professores, servidores e especialistas da área da educação.

As inscrições ocorrem diretamente no site da Secretaria Estadual da Educação e podem ser feitas até 10 de janeiro de 2021. Ao finalizar a inscrição, o candidato receberá um link no seu e-mail pessoal com um código de acesso para incluir a documentação necessária de forma totalmente on-line.

Até o início deste ano, os professores e servidores se inscreviam no site e depois levavam a documentação, que inclui dados pessoais e prova de títulos, diretamente na respectiva CRE (Coordenadoria Regional de Educação). A mudança para o processo on-line ocorreu por causa da pandemia de coronavírus.

