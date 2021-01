Política Vice-presidente Hamilton Mourão fará novo teste para o coronavírus nesta terça-feira

4 de janeiro de 2021

Mourão é do grupo de risco – ele tem 67 anos de idade – e chegou a sentir sintomas como febre e dor no corpo Foto: Romério Cunha/VPR

O vice-presidente Hamilton Mourão disse ter melhorado dos sintomas da Covid-19 e informou que fará um novo exame nesta terça-feira (05) para saber se ainda está infectado pelo vírus.

“Estou quase zerado. Faço novo teste na terça-feira”, afirmou o general, que é do grupo de risco – ele tem 67 anos de idade – e chegou a sentir sintomas como febre e dor no corpo.

Até receber o resultado do novo teste, o general seguirá isolado no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência. Mourão disse que, por orientação médica, usou hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos sem eficácia cientificamente comprovada para a doença.

Quem também diz estar bem de saúde é o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, almirante Flávio Rocha, um dos assessores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro.

Rocha afirmou estar com “zero sintomas”. O almirante deve fazer um novo teste para o coronavírus nesta segunda-feira (04), para definir quando retornará ao trabalho no Palácio do Planalto.

