Economia Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 315 vagas de emprego

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Maior número de vagas é para operador de centro de usinagem com comando numérico e pedreiro Foto: SMDSE/PMPA Maior número de vagas é para operador de centro de usinagem com comando numérico e pedreiro. (Foto: SMDSE/PMPA) Foto: SMDSE/PMPA

Para quem está em busca de emprego, 315 vagas de trabalho estão abertas no Sine Municipal de Porto Alegre a partir desta segunda-feira (04). Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para operador de centro de usinagem com comando numérico e pedreiro, com 15 vagas cada, seguidas por auxiliar de cozinha e operador de prensa, com 12 postos abertos cada.

Desde o início de dezembro, o Sine Municipal disponibiliza o agendamento eletrônico para atendimento. As retiradas de cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego e seguro-desemprego podem ser agendadas por este link. O atendimento presencial, com distribuição de fichas, segue sendo realizado normalmente. Trata-se apenas de mais uma opção para agilizar o atendimento e evitar a formação de filas.

Os interessados também podem retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito na Google Play. A obtenção das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo a outros candidatos. O número é limitado e pode se esgotar antes do atendimento presencial.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h na avenida Sepúlveda, esquina com a avenida Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. No atendimento, o candidato deve levar a carteira de trabalho e o comprovante de residência.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – 9

Ajudante de açougueiro (comércio) – 6

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 5

Ajudante de estruturas metálicas – 3

Ajudante de padeiro – 1

Alimentador de linha de produção – 2

Aplicador de inseticida – 3

Assistente de vendas – 1

Atendente de lanchonete – 10

Atendente de padaria – 3

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de armazenamento – 2

Auxiliar de cobrança – 1

Auxiliar de cozinha – 12

Auxiliar de escritório – 1

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto – 1

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 2

Auxiliar de linha de produção – 12

Auxiliar de operação – 1

Auxiliar de serviço de copa – 5

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 1

Azulejista – 2

Caixa (supermercado) – 8

Caldeireiro de manutenção – 2

Carpinteiro – 6

Caseiro – 2

Confeiteiro – 3

Conferente de carga e descarga – 1

Consultor de vendas – 2

Costureira de máquina reta – 1

Cozinheiro geral – 1

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) – 1

Eletricista – 8

Empacotador, a mão – 3

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Encarregado de açougue – 3

Enfermeiro – 1

Fresador CNC – 1

Funileiro soldador – 3

Garagista – 3

Garçom – 10

Gerente administrativo – 1

Gesseiro – 10

Impressor flexográfico – 1

Instalador de som e acessórios de veículos – 2

Marceneiro – 2

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de ar condicionado – 1

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração – 1

Mecânico de motocicletas – 2

Meio oficial de mecânico de refrigeração – 3

Monitor interno de alarmes – 10

Montador de estruturas metálicas – 1

Motorista de caminhão – 5

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – 1

Motorista entregador – 5

Motorista operador de betoneira – 3

Motorista operador de bomba de concreto – 1

Motorista operador de caminhão-betoneira – 1

Operador de caixa – 4

Operador de caldeira – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 15

Operador de jato de granalha – 1

Operador de laminação – 2

Operador de máquinas fixas, em geral – 1

Operador de motoniveladora – 1

Operador de prensa – 12

Operador de sonda rotativa – 1

Operador de time de montagem – 1

Operador de vendas (lojas) – 2

Padeiro – 2

Pedreiro – 15

Pintor de alvenaria – 1

Pintor de edifícios – 4

Porteiro – 1

Projetista de móveis – 1

Promotor de vendas – 2

Químico – 1

Recepcionista, em geral – 1

Recepcionista secretária – 1

Repositor em supermercados – 3

Retificador CNC – 1

Serralheiro – 1

Soldador – 1

Supervisor de atendimento ao cliente – 10

Supervisor de tesouraria – 1

Técnico de desenvolvimento de software – 2

Técnico de enfermagem – 1

Técnico de inspeção e especificação de materiais e equipamentos de obras de saneamento – 1

Técnico eletricista – 1

Técnico eletrônico – 2

Técnico em administração – 1

Técnico em eletromecânica – 1

Técnico em manutenção de máquinas -1

Técnico em meio ambiente, segurança e saúde – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Técnico mecânico – 2

Técnico mecânico na fabricação de máquinas, sistemas e instrumentos – 1

Torneiro mecânico – 3

Vendedor no comércio de mercadorias – 1

Vendedor de comércio varejista – 1

Vendedor interno – 2

Vendedor pracista – 5

Vigia – 2

