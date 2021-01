Rio Grande do Sul IPE Saúde encerra 2020 com pagamento antecipado a prestadores de serviços

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

O governo do Rio Grande do Sul informou que o IPE Saúde realizou, de forma antecipada, ainda em dezembro, o último pagamento do ano de 2020 a prestadores. Além da antecipação, o valor pago foi maior do que o inicialmente projetado. Em vez de R$ 55 milhões, foram quitados R$ 73,85 milhões no dia 23.

O total de pagamentos em dezembro chegou a R$ 249 milhões. Com isso, o instituto finalizou o exercício de 2020 com quatro dos cinco grupos de contas quitadas dentro do prazo contratualmente firmado com a maioria dos prestadores para consultas médicas, pronto-atendimentos, exames (serviço complementar) e internações hospitalares.

“Uma série de medidas gerenciais da autarquia, somadas à sensibilidade do governo do Estado, permitiu esse resultado, que pretendemos melhorar ainda mais em 2021, com empenho para mitigar o passivo que resta”, afirmou Vladimir Dal Ben da Rocha, diretor administrativo-financeiro do IPE Saúde.

“Manifestamos nosso reconhecimento e gratidão aos prestadores que depositaram confiança em nosso trabalho e entregaram atenção, consideração e respeito aos nossos usuários, salvando e cuidando de milhares de vidas neste ano que se mostrou o mais desafiador de todos os tempos ao setor de saúde”, destacou o presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida.

