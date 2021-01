Dois casos da nova variante do coronavírus são confirmados no Estado de São Paulo

Nova variante foi descoberta no Reino Unido e anunciada há menos de um mês, em 8 de dezembro. (Foto: Reprodução)

Nova variante foi descoberta no Reino Unido

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (04), os dois primeiros casos da variante do novo coronavírus no Estado. A nova cepa foi identificada inicialmente no Reino Unido.