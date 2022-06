Porto Alegre Estão abertas as inscrições para a Feira de Artesanato do Brique da Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

São disponibilizadas 12 vagas para o primeiro canteiro da feira Foto: Alex Rocha/PMPA São disponibilizadas 12 vagas para o primeiro canteiro da feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

As inscrições para triagem do setor de artesanato do Brique da Redenção, em Porto Alegre, podem ser feitas até o dia 1º de julho. O edital foi publicado na segunda-feira (20), no Diário Oficial do Município.

Os interessados devem se inscrever, das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizada na Travessa do Carmo, 84, no bairro Cidade Baixa. É necessário levar carteira de identidade, carteira FGTAS e comprovante de residência.

São disponibilizadas 12 vagas para o primeiro canteiro da feira. Os qualificados começarão a expor já no domingo seguinte ao resultado da avaliação. A efetivação como expositor titular só passará a valer após a visita feita pela comissão ao atelier do artesão. Também haverá inscrição para os expositores titulares que desejarem fazer a inclusão de material.

A triagem será realizada no dia 6 de julho, no Centro Vida, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132, no bairro Sarandi. A avaliação técnica dos trabalhos é feita pelos 11 integrantes da Comissão do Setor de Artesanato do Brique da Redenção, além de integrantes da prefeitura. Os três conceitos da avaliação são: criatividade, desenvolvimento técnico e ineditismo.

