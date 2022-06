Porto Alegre UniRitter promove vacinação e vermifugação de animais da região do Campus FAPA

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2022

Dentro do projeto de extensão FAPAcolhe, universidade organiza dia de atenção veterinária para animais domésticos e agrícolas de moradores do bairro Mario Quintana. Foto: Letícia Heinzelmann Foto: Letícia Heinzelmann

Dentro das ações do projeto de extensão FAPAcolhe, a UniRitter abre as portas do Campus FAPA neste sábado (25) para os moradores do entorno e seus animais. Das 9h às 17h, serão oferecidos serviços de vermifugação e vacinação antirrábica a cães e gatos, pets não convencionais (como coelhos e hamsters) e também animais agrícolas, como equinos e ovinos, já que o bairro Mario Quintana conta com áreas rurais. Para o atendimento, deverá ser apresentado comprovante de residência. Os animais domésticos serão recebidos no Complexo Médico Veterinário da UniRitter, enquanto os de grande porte receberão a vermifugação e vacinação no Estacionamento 2.

Também haverá campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores para pets. A expectativa da professora de Medicina Veterinária e responsável pelo projeto de extensão, Bruna Zafalon-Silva, é de que sejam atendidos cerca de cem animais ao longo do dia. “Os estudantes estão bastante empolgados e engajados em fazer este acolhimento da comunidade em nosso campus, e têm ido ao entorno realizar esse convite. Além dos serviços para os animais, teremos orientações de saúde e de educação ambiental aos moradores, em parceria com os cursos de Enfermagem, Farmácia, Biomedicina e Ciências Biológicas”, adianta.

Os tutores presentes serão orientados sobre prevenção de zoonoses, tanto antropozoonoses, doenças próprias de animais que são transmitidas a humanos, como a raiva, quanto zooantroponoses, as doenças humanas que podem ser transmitidas a animais, como por exemplo a tuberculose. Ainda haverá conscientização em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e a aferição de pressão da população.

Sobre o FAPAcolhe

A UniRitter busca se integrar cada vez mais com a comunidade do entorno do Campus FAPA através do projeto de extensão FAPAcolhe. A iniciativa tem o propósito de dar voz e auxiliar os moradores do bairro Mario Quintana por meio de ações comunitárias criadas a partir das demandas sociais relatadas pela própria vizinhança. Situado na região nordeste, o bairro reúne 3% da população de Porto Alegre, tem taxa de analfabetismo de 5,6% e renda média por domicílio de 1,54 salário-mínimo, refletindo as desigualdades sociais entre as diferentes regiões da capital.

Cerca de 20 professores e 200 alunos dos diferentes cursos oferecidos no campus participam dos projetos de compromisso comunitário, que podem beneficiar mais de 37 mil habitantes. Em consonância com a missão institucional da UniRitter, a extensão é elemento fundamental no processo de formação profissional e de produção do conhecimento, conectando o ensino às necessidades da comunidade. O objetivo é incluir, de forma contínua, pautas relativas ao ambiente econômico e social nos projetos pedagógicos dos cursos, em caráter transversal.

As ações de extensão do FAPAcolhe ocorrem em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), contidos na Agenda 2030. Assim, através de sua inserção no bairro e sua referência enquanto instituição de ensino, a UniRitter objetiva levar metodologias, tecnologias e práticas de erradicação da pobreza e desenvolvimento territorial à região, colaborando para criar cidades e comunidades mais sustentáveis e saudáveis.

Foram realizados projetos voltados à alfabetização; melhorias estruturais das residências; educação sexual e direitos das mulheres; educação no trânsito para crianças; apoio a imigrantes e promoção dos direitos humanos; e auxílio à vida financeira. No dia 29 de junho, haverá a última atividade deste semestre: educação socioambiental, no Parque Chico Mendes.

