Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 de maio Foto: Divulgação As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 de maio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Neste ano, a Associação Cultural Atena retoma a realização do Festival Atena, que chega à sua edição comemorativa de 10 anos. O evento contará com 10 dias de programação entre 30 de junho e 9 de julho, na URI (Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões), em Frederico Westphalen.

Os artistas de toda a região e do Estado estão convidados a participar e se inscrever nos segmentos de Música, Dança, Circo e Teatro, onde poderão concorrer a prêmios nas categorias competitivas, que somados ultrapassam R$ 13 mil.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 21 de maio, exclusivamente através de formulário online disponível no link do perfil do Instagram @festivalatena ou por meio de solicitação pelo e-mail festivalatena@gmail.com ou Whatsapp (55) 99663-9486.

Os artistas podem se inscrever nas mostras não competitivas nos segmentos de Música, Dança, Circo e Teatro, nas modalidades Infantil (6 a 11 anos), Juvenil (12 a 17 anos) e Adulto (a partir de 18 anos) e formatos Solo, Duo ou Trio e Grupo. Já os espetáculos de caráter competitivo serão para os segmentos de Música e Dança nas modalidades Juvenil e Adulto, desde que os espetáculos ou composições sejam autorais.

2023-05-05