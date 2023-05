Rio Grande do Sul Parceria entre os portos de Roterdã, na Holanda, e de Rio Grande promove troca de conhecimento e negócios

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Um dos objetivos é posicionar a Holanda como parceiro preferencial de negócios nos mercados marítimo e de energia renovável brasileiros Foto: Divulgação Um dos objetivos é posicionar a Holanda como parceiro preferencial de negócios nos mercados marítimo e de energia renovável brasileiros. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O World Hydrogen Summit, que ocorrerá na Holanda de 9 a 11 de maio, será marcado pela assinatura, na quarta-feira (10), de uma carta de intenções entre portos brasileiros e o porto de Roterdã.

Os portos de Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho, e Paranaguá, no Paraná, além do Complexo do Pecém, no Ceará, integrarão o Programa Plurianual de Desenvolvimento Sustentável e Inovador de Portos 2023-2026 – o Green Ports Partnership.

A iniciativa é liderada pela Agência Empresarial dos Países Baixos, Rotterdam Partners e Rede Diplomática Holandesa no Brasil, que, na Região Sul é representada pelo NBSO Porto Alegre – Escritório Holandês de Apoio aos Negócios Brasil.

No Rio Grande do Sul, além do NBSO Porto Alegre, a Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), o Sindienergia-RS (Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS) e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura estão envolvidos com o projeto. A ideia é trabalhar de forma conjunta em um programa de cooperação de três anos, a fim de ter um maior impacto no mercado brasileiro.

Entre os objetivos, está promover a cooperação entre entidades públicas e privadas brasileiras e holandesas, construir parcerias e gerar oportunidades de negócios no mercado marítimo, com foco no desenvolvimento sustentável e inovador de portos e terminais brasileiros e logística portuária, além de digitalização, sustentabilidade e transição energética. Também há grande interesse em projetos de energia renovável relacionados aos portos, como energia eólica offshore, nearshore e hidrogênio verde. As áreas são consideradas estratégicas para o Rio Grande do Sul.

As metas incluem posicionar a Holanda como parceiro preferencial de negócios nos mercados marítimo e de energia renovável brasileiros, organizar missões comerciais e visitas técnicas à Holanda e ao Brasil para promover parcerias de negócios e plataformas de cooperação, realizar workshops técnicos e eventos on-line, que visam a troca de conhecimento e de experiências sobre o desenvolvimento portuário e da energia renovável e estimular empresas brasileiras atuantes nos setores de portos e de energia sustentável a se estabelecerem ou expandirem seus negócios na Holanda.

