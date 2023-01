Esporte Estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas 2023

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Primeira etapa acontece no dia 05 de fevereiro, em Atlântida Sul. Foto: João Alves Foto: João Alves

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com objetivo de difundir a prática esportiva no Rio Grande do Sul, estão abertas as inscrições para o Circuito Sesc de Corridas 2023. A primeira etapa, marcada para o dia 05 de fevereiro, acontecerá na praia de Atlântida Sul, a partir das 8h, e tem 700 vagas disponíveis. Interessados podem se cadastrar pelo site www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas/, onde também está o regulamento completo, ou em qualquer Unidade Sesc-RS. O investimento para as fases classificatórias é de R$ 70 para usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 80 para o público em geral.

O Circuito terá provas de 1km e 2km para crianças e 3km, 5km e 10km para adultos, nas categorias masculino e feminino. Pessoas de 14 e 15 anos só podem escolher trajetos de 3km ou 5km. A partir dos 16, está incluso os 10km. Também haverá uma categoria para pessoas com deficiência visual e caminhada participativa. A entrega dos kits – número de peito, chip e brinde – acontecerá 30 minutos antes da largada de cada corrida, mediante apresentação do documento de identidade.

Ao todo, serão 18 etapas e, além de Atlântida Sul, recebem o Circuito Sesc de Corridas 2023 as cidades de Caxias do Sul, Santa Rosa, Camaquã, Uruguaiana, Rio Grande, Pejuçara, Rosário do Sul, São Leopoldo, Passo Fundo, Lajeado, Ijuí, Pelotas, Gravataí, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Bagé e Porto Alegre. A final estadual acontecerá em Santa Maria, no dia 03 de dezembro. Os atletas classificados nas etapas locais ficam isentos da taxa de inscrição para o último evento. O Sesc-RS subsidiará o transporte para os participantes associados à instituição.

A premiação será constituída de medalha para todas as pessoas que concluírem os trajetos, medalha para os três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária; e troféu para os três primeiros colocados no geral masculino e feminino dos 3km, 5km e 10km. A maior equipe inscrita também receberá um troféu e, ao final, será formado um ranking com as três melhores. Os campeões na tabela individual de deficiência visual e geral estadual serão premiados com duas diárias, com direito a acompanhante, em um dos hotéis Sesc-RS, para utilizar de janeiro a dezembro de 2024.

