No total, Dinamite marcou 708 gols pelo Vasco. Com o clube, ele conquistou um Campeonato Brasileiro (1974) e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992). O artilheiro também jogou pelo Barcelona e teve passagens pela Portuguesa e pelo Campo Grande.

Ele disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira: em 1978 e 1982. Dinamite se aposentou dos gramados em fevereiro de 1993. Ele também foi deputado estadual no Rio de Janeiro por cinco mandatos.

O ex-jogador foi eleito presidente do Vasco em 2008 e teve que lidar com o rebaixamento do clube. No ano seguinte, a equipe conquistou o título da Série B do Brasileirão e, em 2011, alcançou o inédito título da Copa do Brasil. Em 2013, entretanto, o Vasco caiu novamente para a Segunda Divisão, e Dinamite encerrou o seu segundo mandato no ano seguinte. Mesmo com a saída, ele sempre esteve presente no clube. Em 2021, ganhou uma estátua no estádio São Januário.

O Vasco lamentou a perda do seu maior ídolo: “É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz”.