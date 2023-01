Política Manifestantes furam bloqueio policial e invadem o Congresso, em Brasília

8 de janeiro de 2023

Policiais militares e agentes da Força Nacional de Segurança não conseguiram conter os manifestantes radicais. (Foto: Reprodução de TV)

Manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) furaram um bloqueio policial, na tarde deste domingo (08), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e subiram a rampa do Congresso Nacional.

Eles quebraram os vidros da sede do Poder Legislativo, que está em recesso, e conseguiram invadir o Congresso. Há também um grupo tentando invadir o Palácio do Planalto, sede do Executivo.

Após a invasão, o presidente do Senado se manifestou nas redes sociais: “Repudio veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência”.

Vestidos de verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil, os radicais não aceitam o resultado da eleição presidencial, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os policiais militares e agentes da Força Nacional de Segurança tentaram conter os manifestantes com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Durante o tumulto, um veículo da Força Nacional caiu no espelho d’água do Congresso.

Força Nacional

No sábado (07), o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança na Esplanada dos Ministérios até esta segunda-feira (09).

A portaria foi publicada para “proteção da ordem pública e patrimônio público e privado”. No sábado, o governo do Distrito Federal também fechou o acesso à Esplanada.

