Porta do gabinete do ministro do Supremo Alexandre de Moraes é arrancada durante invasão da Corte

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Foto divulgada nas redes sociais mostra a porta sendo carregada por vândalos Foto: Reprodução/Redes sociais Foto divulgada nas redes sociais mostra a porta sendo carregada por vândalos. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

Durante a invasão do STF (Supremo Tribunal Federal), na tarde deste domingo (08), por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada pelos radicais.

Uma foto que circula nas redes sociais mostra a porta sendo carregada do lado de fora da sede da Suprema Corte. Vidros e móveis do prédio foram quebrados pelos vândalos.

Além do STF, os manifestantes também invadiram o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, após entrarem em confronto com a Polícia Militar e com a Força Nacional de Segurança na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

