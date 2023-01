O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou, na tarde deste domingo (08), o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro (PL).

O Palácio do Planalto avalia que Ibaneis foi omisso e que Torres é o principal responsável pela falha de segurança que levou às invasões do Congresso Nacional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e da sede do Poder Executivo por apoiadores de Bolsonaro.