Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Atleta firmou contrato até o final de 2024 para reforçar as Gurias Gremistas Foto: Reprodução de vídeo Atleta firmou contrato até o final de 2024 para reforçar as Gurias Gremistas. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A meio-campista Natalia Barros foi relacionada no Boletim Informativo Diário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na última quarta-feira (22). Agora, a atleta de 28 anos é mais um dos nomes para reforçar a equipe feminina principal do Grêmio.

Nascida em Altos, no Paraguai, Natalia chegou ao Grêmio após uma temporada no Cerro Porteño. Sua trajetória nos gramados iniciou no clube 6 de Enero. Depois, atuou no Libertad/Limpeño, no 12 de Octubre e, por fim, no Sol América.

A atleta também conta com passagens pela seleção paraguaia nas últimas temporadas e soma a conquista do título do Torneo Clausura, em 2019.

Entre suas principais características, Natalia destaca a força, pressão e intensidade na marcação. Já integrada ao elenco, ela falou sobre o sentimento em chegar ao Grêmio e vestir a camisa Tricolor.

“Estar no Grêmio é um sonho para mim e para toda a minha família. Sabemos que é um grande clube do Brasil, com tantas boas jogadoras. Sinto-me feliz por ter sido escolhida para fazer parte desta equipe e darei meu melhor para alcançarmos grandes coisas, deixando o Grêmio no lugar mais alto”, disse a nova integrante das Gurias Gremistas.

