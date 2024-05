Esporte Mattel cria Barbie inspirada na ginasta Rebeca Andrade e em outras atletas

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Ginasta brasileira ganha sua própria versão da boneca em edição que homenageia estrelas femininas do esporte Foto: Claudio Belli/Divulgação/Mattel Ginasta brasileira ganha sua própria versão da boneca em edição que homenageia estrelas femininas do esporte. (Foto: Claudio Belli/Divulgação/Mattel) Foto: Claudio Belli/Divulgação/Mattel

Em contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris, a ginasta brasileira Rebeca Andrade ganhou sua própria versão personalizada da boneca Barbie em uma edição especial dedicada às “atletas inspiradoras”.

Para celebrar os 65 anos de existência da boneca, a Mattel anunciou na quarta-feira (22) uma linha que exalta a presença de mulheres no esporte. Entre as oito esportistas selecionadas, a campeã olímpica de 25 anos foi a escolhida para representar o Brasil.

“Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte, como Venus Williams, para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos da Barbie. E mais ainda, o que isso representa para tantas meninas que podem um dia se inspirar na minha história e seguir em frente, sabendo que podem ser o que escolherem ser. Para mim, essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé”, escreveu Rebeca em seu perfil no Instagram.

Além da brasileira, foram homenageadas a tenista norte-americana Venus Williams, a boxeadora francesa Estelle Mossely, a velocista polonesa Ewa Swoboda, a atleta espanhola de paratriatlo Susana Rodriguez, a ex-nadadora italiana Federica Pellegrini, a ginasta mexicana Alexa Moreno e as jogadoras de futebol Christine Sinclair, do Canadá, e Mary Fowler, da Austrália.

A tenista Venus Williams disse que, com a boneca, espera motivar outras meninas a praticar esportes. “Eu, literalmente, não consigo imaginar minha vida sem o esporte e sem o jogo”, disse Williams. “Quero que outras meninas tenham essa experiência inestimável de praticar um esporte e o que ele ensina, o que você aprende e o que você ganha com isso, não apenas naquele momento, mas para o resto de sua vida.”

“As bonecas, reveladas quando a Barbie completa 65 anos em 2024, reconhecem o impacto do esporte na promoção da autoconfiança e da ambição entre a próxima geração”, disse Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas da Mattel.

“Ao destacar essas atletas inspiradoras e suas histórias, esperamos defender a crença de que todas as meninas merecem a oportunidade de perseverar em suas paixões e transformar seus sonhos em realidade”, acrescentou.

As bonecas foram fabricadas no modelo “one of kind”, ou seja, são exemplares únicos e não estarão à venda.

