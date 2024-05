Brasil Começa o pagamento da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

O pagamento iniciou pelos segurados que ganham até um salário mínimo. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começaram a receber nesta sexta-feira (24) a segunda parcela do 13º salário. O pagamento prossegue até 7 de junho para mais de 33,6 milhões de segurados, conforme o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social).

O pagamento da segunda parcela iniciou pelos segurados que ganham até um salário mínimo. Quem ganha mais do que esse valor começará a receber em 3 de junho.

O decreto com a antecipação do 13º foi assinado em março pelo presidente Lula. Esse é o quinto ano seguido em que os segurados do INSS recebem o benefício antes das datas tradicionais: em agosto e em dezembro.

Segundo o Ministério da Previdência, o pagamento antecipa a injeção de R$ 67,6 bilhões na economia brasileira.

