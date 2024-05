Inter Ingressos à venda para o retorno do Inter aos gramados contra o Belgrano (ARG) pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Inter recebe o Belgrano (ARG) na próxima terça (28), na Arena Barueri Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter recebe o Belgrano (ARG) na próxima terça (28), na Arena Barueri (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter entrará em campo pela primeira vez desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul e a breve parada nas atividades. Na terça-feira (28), o Colorado enfrenta o o Blegrano (ARG), às 21h30min, na Arena Barueri, em São Paulo, pela Copa Sul-Americana.

A venda de ingressos para a partida começou nesta quinta-feira (23), às 20h30min, com gratuidade para sócios e sócias.

O torcedor deve acessar o site www.ceosports.com.br/internacional e fazer um cadastro. Os sócios serão reconhecidos pelo CPF e poderão emitir um voucher de entrada sem qualquer custo. Para não sócios, o valor é de R$ 120,00. Para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, há também o ingresso solidário, no qual o torcedor que levar um quilo de alimento não perecível pagará metade do valor, R$60,00.

*O torcedor deve selecionar a opção “ingresso solidário” no momento da compra e, no acesso ao estádio, fazer a entrega da doação.

Acessos à Arena Barueri

Os dois setores disponíveis para a torcida colorada na Arena Barueri são o setor B, que corresponde ao tobogã do estádio, com acesso pela avenida Prefeito João Vila-Lobos Quero, e o setor C1, situado na rua Santos Dumont. Já para os visitantes, o setor disponibilizado será o D1.

Informações:

Data: 28/05/2024

Local: Arena Barueri, São Paulo

Hora: 21h30min

Portões de Acesso Inter: 2 e 3 (Setor B) e Portões 13 e 15 (Setor C1)

Portões de Acesso Belgrano: 9 (Setor D1)

Ponto de Coleta dos donativos: caminhão localizado entre a Av. Pref. João Vila-Lobos Quero e Rua Santos Dumont.

Ingresso Inteiro:

R$120,00 (Inteira)

R$0,00 (Sócio(a) Colorado(a))

Ingresso Solidário:

R$60,00

Ingresso mediante a entrega de 1kg de alimento.

Suporte Técnico em caso de problemas na compra de ingressos: (11) 96404-3490

Central de Atendimento ao Sócio (51) 3230-4600 – Opção 2

