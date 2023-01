Política Líderes políticos internacionais repudiam invasões em Brasília

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Invasões às sedes dos Três Poderes foram realizadas por apoiadores de Bolsonaro Foto: Reprodução de TV Invasões às sedes dos Três Poderes foram realizadas por apoiadores de Bolsonaro. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Líderes políticos internacionais criticaram as invasões do Congresso Nacional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto neste domingo (08). Confira algumas manifestações:

Gabriel Boric, presidente do Chile

“Ataque inaceitável aos Três Poderes do Estado brasileiro pelos bolsonaristas. O governo brasileiro tem todo o nosso apoio diante desse covarde e vil ataque à democracia.”

Gustavo Petro, presidente da Colômbia

“Toda minha solidariedade a Lula e ao povo do Brasil. O fascismo decide atacar. As direitas não têm conseguido manter o pacto de não-violência. É hora urgente da reunião da OEA, se ela quiser seguir viva como instituição e aplicar a carta democrática. Propusemos fortalecer o sistema interamericano de direitos humanos, aplicando as normas vigentes e ampliando a carta aos direitos da mulher, ambientais e coletivos, mas a resposta são golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema direita.”

Pedro Sánchez, presidente da Espanha

“Todo meu apoio ao presidente Lula e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro. Condenamos veementemente o assalto ao Congresso do Brasil e pedimos o retorno imediato à normalidade democrática.”

Santiago Cafiero, ministro das Relações Exteriores da Argentina

“Diante das ações golpistas da direita no Brasil, expressamos nossa solidariedade a Lula e levantamos nossas vozes em defesa da democracia brasileira.”

Marcelo Ebrard, secretário de Relações Exteriores do México

“Diante dos acontecimentos no Brasil, manifestamos o total apoio do México ao governo do presidente Lula, eleito por vontade popular. Rejeitamos qualquer tentativa contra as instituições democráticas que esta nação irmã estabeleceu.”

Luis Almagro, secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos)

“Condenamos o ataque às instituições em Brasília, que constitui uma ação condenável e um ataque direto à democracia. Essas ações são indesculpáveis e de natureza fascista.”

Ignacio Ybañez, embaixador da União Europeia no Brasil

“Seguindo com grande preocupação os atos antidemocráticos e as ações violentas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Todo o nosso apoio às instituições brasileiras.”

Ministério de Relações Exteriores do Equador

“O Equador condena os acontecimentos contra a institucionalidade no Brasil e reitera seu apoio irrestrito à democracia e ao governo legitimamente eleito.”

Embaixada dos EUA no Brasil

“A mídia e a polícia relatam que um protesto antidemocrático se tornou violento e agora está ocupando áreas do centro de Brasília, incluindo o Congresso Nacional Brasileiro e áreas ao redor da Praça dos Três Poderes. As forças policiais brasileiras estão respondendo. Cidadãos dos EUA são avisados para evitar a área até novo aviso.”

