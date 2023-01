Política Lula decreta intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 deste mês

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente declarou que todas as pessoas que participaram das invasões serão identificadas e punidas Foto: Reprodução de TV O presidente declarou que todas as pessoas que participaram das invasões serão identificadas e punidas. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou, no fim da tarde deste domingo (08), intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 deste mês. Ele nomeou Ricardo Garcia Cappelli como o novo responsável pela segurança pública na região.

O interventor é secretário-executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro Flávio Dino. A intervenção foi decretada após manifestantes radicais invadirem as sedes do Congresso Nacional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto, em Brasília.

“O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção”, diz o decreto, que tem o objetivo de “pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”.

Em discurso em Araraquara, no interior de São Paulo, onde cumpriu agenda neste domingo para verificar estragos causados por fortes chuvas, Lula chamou os atos de “barbárie” e disse que houve “incompetência ou má-fé” por parte das forças de segurança do DF, que não conseguiram impedir a ação dos vândalos.

O presidente declarou que todas as pessoas que participaram das invasões serão identificadas e punidas. “Vamos descobrir quem são os financiadores [dos atos]”, garantiu o petista. Confira o decreto:

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política