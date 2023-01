Política Advocacia-Geral da União pede a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ex-ministro de Bolsonaro, Torres foi exonerado do cargo na tarde deste domingo Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ex-ministro de Bolsonaro, Torres foi exonerado do cargo na tarde deste domingo. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal), no fim da tarde deste domingo (08), a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, exonerado do cargo, e de todos os envolvidos nas invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A AGU pediu também a imediata desocupação de todos os prédios públicos na capital federal e a dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quartéis e outras unidades militares.

Com o objetivo de buscar futura responsabilização dos manifestantes radicais, a AGU solicitou ainda ao STF que determine às plataformas de mídias e de redes sociais a interrupção da monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover, de algum modo, atos de invasão e depredação de prédios públicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política