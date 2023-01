Rio Grande do Sul Governador gaúcho classifica como “barbárie e terrorismo” as invasões dos Três Poderes, em Brasília

Por Marcelo Warth | 8 de janeiro de 2023

"No RS, estamos com as forças de segurança prontas para resposta firme e imediata diante de qualquer tentativa de subversão da ordem", afirmou Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), classificou de “barbárie e terrorismo” as invasões das sedes do Três Poderes realizadas neste domingo (08), em Brasília, por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“As cenas criminosas que vemos em Brasília, com barbárie e terrorismo no Congresso, STF e Planalto, são absolutamente inaceitáveis em nossa democracia. No RS, estamos com as forças de segurança prontas para resposta firme e imediata diante de qualquer tentativa de subversão da ordem”, afirmou Leite nas redes sociais.

Sebastião Melo

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), também condenou os atos antidemocráticos. “Repudiamos com veemência os atos que estamos vivenciando neste momento na capital federal. Cenas como essas não combinam com a democracia, que é o império da lei. Estamos vivendo um momento difícil e delicado. Democracia só com mais democracia”, declarou Melo também nas redes sociais.

