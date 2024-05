Inter Consulados do Inter auxiliam na limpeza de cidades gaúchas atingidas pelas enchentes

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Consulados têm desempenhado um papel importante na recuperação e limpeza das cidades gaúchas afetadas pelas enchentes Foto: Divulgação/Internacional Consulados têm desempenhado um papel importante na recuperação e limpeza das cidades gaúchas afetadas pelas enchentes. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os consulados do Inter continuam auxiliando na recuperação e limpeza das cidades gaúchas afetadas pelas enchentes que devastaram o Estado.

No Vale do Taquari, o consulado colorado em Taquari está na linha de frente, ajudando os atingidos por meio de diversas iniciativas. Voluntários têm realizado limpezas em casas, estabelecimentos comerciais e ruas. Além disso, o consulado tem se destacado na doação de alimentos, móveis e no preparo de refeições para os necessitados. Até o momento, mais de 1.000 pratos foram preparados e distribuídos aos abrigos da cidade.

Na Região do Alto Jacuí, em Cruz Alta, a arrecadação e distribuição de mantimentos, roupas e materiais de limpeza são algumas das principais atividades realizadas.

Recentemente, um grupo de 30 voluntários do consulado se deslocou até a cidade vizinha de Muçum, uma das mais atingidas. Eles contribuíram na limpeza e reorganização do município. Além disso, montaram uma estrutura para preparar e distribuir refeições aos voluntários e moradores.

Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a diretora consular do Relacionamento Social do Inter, Zita Buffi, pelo e-mail rsilva@internacional.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/consulados-do-inter-auxiliam-na-limpeza-de-cidades-gauchas-atingidas-pelas-enchentes/

Consulados do Inter auxiliam na limpeza de cidades gaúchas atingidas pelas enchentes

2024-05-24