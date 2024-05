Rio Grande do Sul Bairro de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, é evacuado por risco de deslizamento

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 60 famílias foram retiradas da região Foto: Divulgação Mais de 60 famílias foram retiradas da região. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul orientou os moradores do bairro Morro Toca dos Corvos, em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, a evacuarem imediatamente a área em razão do risco de deslizamento.

A medida foi tomada no fim da noite quinta-feira (23), após vistoria do Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do RS, composto por representantes da Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura), da Defesa Civil gaúcha e de outros órgãos.

Mais de 60 famílias foram retiradas do local e encaminhadas para abrigos. A Defesa Civil do Estado coordenou a evacuação com o apoio da Sema, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Exército. O município de Cruzeiro do Sul foi devastado pelas enchentes que atingem o RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/moradores-evacuados/

Bairro de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, é evacuado por risco de deslizamento

2024-05-24