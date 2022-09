Estão abertas as inscrições para o concurso do INSS; salário é de quase R$ 6 mil

Foram abertas nesta sexta-feira (16) as inscrições para o concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que selecionará 1 mil técnicos, com salário de R$ 5,9 mil. O cargo exige nível médio de escolaridade.