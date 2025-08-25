Rio Grande do Sul Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFRGS 2026

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 180 Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 180. (Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs) Foto: Gustavo Diehl/Ufrgs

As inscrições para o vestibular da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 2026 iniciaram nesta segunda-feira (25) e prosseguem até o dia 22 de setembro.

Os interessados em concorrer a uma das 4.058 vagas em 98 cursos de graduação devem preencher o formulário disponível no site vestibular.ufrgs.br.

A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 180. O valor pode ser pago até o dia 23 de setembro.

As provas serão aplicadas nos dias 29 (sábado) e 30 (domingo) de novembro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. No segundo dia, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação.

