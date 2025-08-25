Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política 49% dos brasileiros consideram injusto o uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, revela pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

A Casa Branca alega que Moraes (foto) toma decisões antidemocráticas e persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro

Foto: Antonio Augusto/STF
A Casa Branca alega que Moraes (foto) toma decisões antidemocráticas e persegue o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Antonio Augusto/STF)

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (25) aponta que 49% dos brasileiros consideram injusta a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Outros 39% dos entrevistados são favoráveis e 12% não sabem ou não responderam.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Genial Investimentos. O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A punição contra o ministro foi anunciada pelo governo dos Estados Unidos no dia 30 de julho. A Lei Magnitsky impõe sanções econômicas a cidadãos estrangeiros acusados pela Casa Branca de violações graves contra os direitos humanos.

Conforme a pesquisa, consideram injusta a punição quem se define como de esquerda, mas não é lulista (80%), quem votou no Lula no segundo turno das eleições de 2022 (72%), moradores do Nordeste (56%), quem tem renda familiar até dois salários mínimos (53%), católicos (53%), pessoas a partir de 35 anos (50%) e mulheres (49%).

Defendem a punição os eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno do pleito de 2022 (75%), tanto bolsonaristas (74%) quanto quem é de direita, mas não é bolsonarista (74%) e evangélicos (49%).

Homens se dividem entre quem considera injusta (48%) e quem vê como justa (44%) a aplicação das sanções.

Preso suspeito de ameaçar o youtuber Felca, que denunciou a “adultização” de crianças e adolescentes
Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFRGS 2026
