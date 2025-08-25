Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Brasil Preso suspeito de ameaçar o youtuber Felca, que denunciou a “adultização” de crianças e adolescentes

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Felca afirmou que começou a andar de carro blindado e com seguranças após as ameaças

Foto: Reprodução
Felca afirmou que começou a andar de carro blindado e com seguranças após as ameaças. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25), em Olinda (PE), um homem suspeito de fazer ameaças ao youtuber e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que denunciou a “adultização” de crianças e adolescentes.

Segundo a polícia, o suspeito lucrava com a venda de vídeos e fotos de vítimas de estupro virtual e, por isso, ameaçou Felca. A prisão é decorrente de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 deste mês. O influenciador solicitou ao Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail específico que o ameaçava.

Felca alega ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia após publicar o vídeo sobre a “adultização” nas redes sociais, o que configurava um risco concreto à sua segurança pessoal. O tribunal acolheu o pedido e ordenou que o Google fornecesse em 24 horas as informações de identificação do usuário responsável pelo e-mail, incluindo IPs de acesso e dados cadastrais.

O suspeito estava acompanhado de outro homem quando foi preso em sua casa. No momento da prisão, constatou-se que o computador dele estava aberto na tela de acesso à plataforma da Segurança Pública do Estado de Pernambuco, “circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial”.

Ameaças

Felca revelou que passou a andar de carro blindado e com seguranças na capital paulista, onde mora, para se proteger de ameaças depois de publicar vídeos com denúncias.

Ele ganhou destaque ao se posicionar contra o envolvimento de influenciadores digitais com apostas esportivas, criticando a forma como as plataformas são divulgadas nas redes. Em seu vídeo mais recente, intitulado “Adultização”, Felca denunciou o influenciador paraibano Hytalo Santos por exploração de menores e alertou sobre os riscos das redes para crianças e adolescentes. Hytalo foi preso.

“[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças. A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar”, afirmou.

