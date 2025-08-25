Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para obras em rodovias estaduais em diversas regiões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) Foto: Rafael Bento/EGR Os trabalhos são executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias). (Foto: Rafael Bento/EGR) Foto: Rafael Bento/EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motoristas devem ficar atentos, nesta semana, para alterações no trânsito em razão de obras em estradas estaduais em diversas regiões do Rio Grande do Sul, com destaque para a Serra Gaúcha, o Vale do Taquari e o Litoral Norte.

Os trabalhos, executados pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), iniciaram nesta segunda-feira (25) e prosseguem até sexta-feira (29). Durante a execução das obras, podem ocorrer bloqueios de faixas, ocasionando lentidão ou retenção de veículos, especialmente nos horários de maior fluxo.

Na Serra Gaúcha, diversas rodovias recebem obras ao longo desta semana. A ERS-115 passa por modificação de rótula em Igrejinha, além de manutenção no trecho de Taquara e intervenções de pintura e sinalização entre Igrejinha e Gramado. A rodovia também recebe serviços de conservação em pontos localizados em Taquara, Três Coroas e Gramado.

A ERS-235 conta com manutenção no quilômetro 58, em São Francisco de Paula. A ERS-020 tem serviços de conservação e manutenção entre Três Coroas e São Francisco de Paula, abrangendo os quilômetros 67 ao 95.

No Vale do Taquari, a RSC-453 tem a construção de um acesso no quilômetro 40,5, em Estrela, além de manutenção entre os quilômetros 60 e 67, em Westfália. A rodovia também recebe obras de conservação entre Venâncio Aires e Lajeado. Na ERS-129, ocorre a construção de interseção em Muçum e serviços de conservação em todo o trecho que liga Muçum a Guaporé.

No Vale do Sinos, a ERS-239 é o principal ponto de atuação das equipes da EGR. Estão previstas frentes de manutenção entre Campo Bom e Sapiranga, além de obras de conservação em diferentes pontos, incluindo os trechos entre Parobé e Taquara e também entre Campo Bom e Sapiranga.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, a ERS-040 recebe manutenção no trecho de Viamão, entre os quilômetros 40 e 43. A rodovia também conta com serviços de pintura, sinalização e conservação ao longo do trecho entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal, entre os quilômetros 70 e 94.

No Norte do Estado, a ERS-135 segue com uma grande frente de conservação entre Passo Fundo e Erechim, do quilômetro 0 ao 78.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/motoristas-devem-ficar-atentos-para-obras-em-rodovias-estaduais-em-diversas-regioes-do-rio-grande-do-sul/

Motoristas devem ficar atentos para obras em rodovias estaduais em diversas regiões do Rio Grande do Sul

2025-08-25