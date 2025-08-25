Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Pela 13ª semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central

Foto: FGV/Divulgação
A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. (Foto: FGV/Divulgação)

Pela 13ª semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação para este ano no Brasil, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (25) pelo BC (Banco Central). A previsão caiu de 4,95% para 4,86%.

Para 2026, a projeção recuou de 4,40% para 4,33%. Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua, o objetivo central do BC é manter a inflação em 3%, sendo o índice considerado dentro da meta se variar entre 1,5% e 4,5%.

PIB

A projeção do mercado financeiro para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025 recuou de 2,21% para 2,18%. Para 2026, a estimativa caiu de 1,87% para 1,86%.

Juros e dólar

Os economistas do mercado financeiro mantiveram em 15% ao ano a projeção para a taxa básica de juros no fim de 2025 no País. Atualmente, a Selic já  está nesse patamar. Para o fim de 2026, a projeção foi mantida em 12,50% ao ano.

A estimativa para a taxa de câmbio no fim deste ano recuou de R$ 5,60 para R$ 5,59. Para o encerramento de 2026, a previsão caiu de R$ 5,70 para R$ 5,64.

