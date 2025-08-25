Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Presidente da Ucrânia afirma que quer garantir 1 bilhão de dólares mensais de aliados para comprar armas dos EUA

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Zelensky deu a declaração durante uma reunião com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, em Kiev

Foto: Reprodução
Zelensky deu a declaração durante uma reunião com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, em Kiev. (Foto: Reprodução)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (25) que o país pretende garantir pelo menos 1 bilhão de dólares por mês de aliados para comprar armas dos Estados Unidos para lutar na guerra contra a Rússia.

Ele deu a declaração durante uma reunião com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, em Kiev.

No domingo (24), a primeira-ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, disse  que discutiu garantias de segurança com o representante especial dos EUA para a Ucrânia, Joseph Keith Kellogg, durante uma reunião em Kiev. “Não se trata apenas do componente militar, mas também da estabilidade política e da capacidade econômica”, disse a premiê.

A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

