Segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025
Zelensky deu a declaração durante uma reunião com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, em KievFoto: Reprodução
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (25) que o país pretende garantir pelo menos 1 bilhão de dólares por mês de aliados para comprar armas dos Estados Unidos para lutar na guerra contra a Rússia.
Ele deu a declaração durante uma reunião com o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, em Kiev.
No domingo (24), a primeira-ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, disse que discutiu garantias de segurança com o representante especial dos EUA para a Ucrânia, Joseph Keith Kellogg, durante uma reunião em Kiev. “Não se trata apenas do componente militar, mas também da estabilidade política e da capacidade econômica”, disse a premiê.
A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.