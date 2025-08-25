Política 57% dos brasileiros acham que Bolsonaro fez chamadas de vídeo para provocar Moraes, diz pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Bolsonaro está proibido de usar celular diretamente ou por meio de terceiros Foto: Reprodução de vídeo Bolsonaro está proibido de usar celular diretamente ou por meio de terceiros. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A maioria dos brasileiros considera que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de chamadas de vídeo durante manifestações de apoiadores no começo deste mês para provocar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, aponta pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (25). A opinião é compartilhada por 57% dos entrevistados.

Outros 30% dizem que o ex-presidente “não compreendeu bem as regras impostas por Moraes e errou”. Já 13% não sabem ou não responderam.

A prisão domiciliar de Bolsonaro, determinada em 4 de agosto, foi baseada, entre outros pontos, por uma chamada de vídeo entre o ex-chefe do Executivo e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no protesto em São Paulo, e outra com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), na manifestação no Rio de Janeiro, em 3 de agosto. Os atos foram realizados em várias cidades brasileiras.

Moraes ponderou que Bolsonaro havia feito “reiterado descumprimento das medidas cautelares”. Uma delas era a proibição de usar celular diretamente ou por meio de terceiros.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Foram entrevistadas 2.004 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto.

