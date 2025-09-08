Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Os selecionados passarão por um curso de capacitação ou de recertificação

Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom
Os selecionados passarão por um curso de capacitação ou de recertificação. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul. São 340 vagas para a Metade Norte e 100 para a Metade Sul do Estado.

As inscrições devem ser feitas no site www.bombeiros.rs.gov.br. Os selecionados passarão por um curso de capacitação ou de recertificação antes de serem destinados aos balneários, onde irão reforçar a segurança dos banhistas durante a Operação Verão 2025/2026.

A remuneração chega a R$ 4.240 mensais, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

 

tags: boas noticias

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS
Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
https://www.osul.com.br/estao-abertas-ate-o-dia-25-deste-mes-as-inscricoes-para-guarda-vidas-civis-temporarios-no-rio-grande-do-sul/ Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul 2025-09-08
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Os guris do Celeiro de Ases ganham espaço com Roger Machado no Inter
Esporte Quem corre mais risco de cair? Veja os clubes ameaçados no Brasileirão
Inter Com foco na solidez defensiva, Inter projeta a formação ideal para o duelo contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes liberação para ir a hospital realizar procedimento médico
Grêmio Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa
Saúde Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo
Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Política Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária
Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Pode te interessar

Expointer Setor automotivo ganha fôlego com a 48ª Expointer, segundo Sincodiv/Fenabrave-RS

Rio Grande do Sul Organização Aldeias Infantis SOS apresenta balanço das ações realizadas após as enchentes de 2024 no RS

Expointer Planta de erva-mate gaúcha tem características especiais e origina nova cachaça

Expointer Expointer: Brasil e Uruguai dividem pódio na final do Freio de Ouro 2025