Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Os selecionados passarão por um curso de capacitação ou de recertificação Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom Os selecionados passarão por um curso de capacitação ou de recertificação. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Estão abertas até o dia 25 deste mês as inscrições para guarda-vidas civis temporários no Rio Grande do Sul. São 340 vagas para a Metade Norte e 100 para a Metade Sul do Estado.

As inscrições devem ser feitas no site www.bombeiros.rs.gov.br. Os selecionados passarão por um curso de capacitação ou de recertificação antes de serem destinados aos balneários, onde irão reforçar a segurança dos banhistas durante a Operação Verão 2025/2026.

A remuneração chega a R$ 4.240 mensais, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

