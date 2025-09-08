Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

O parcelamento por meio do Pix já é ofertado por várias instituições financeiras, mas o BC vai padronizar as regras

Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
O parcelamento por meio do Pix já é ofertado por várias instituições financeiras, mas o BC vai padronizar as regras. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O BC (Banco Central) confirmou que anunciará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado, que será uma alternativa de empréstimo para 60 milhões de pessoas que, atualmente, não têm acesso ao cartão de crédito.

A ideia do BC, com a regulação, é implementar uma padronização mínima de experiência que incorpora “princípios de educação financeira e maior transparência na contratação”.

O parcelamento por meio do Pix já é ofertado por várias instituições financeiras, mas o BC vai padronizar, a partir deste mês, as regras — o que tende a favorecer a competição entre os bancos.

“Isso vai estimular o uso do Pix no varejo para compras de bens e serviços e, especialmente, aquelas que têm valor mais elevado, que demandam esse tipo de parcelamento”, disse o presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Como vai funcionar o Pix parcelado

O Pix parcelado possibilitará a tomada de crédito pelo comprador, em uma instituição financeira, preferencialmente com a qual já tenha relacionamento, para permitir o parcelamento de uma transação via Pix.

Quem estiver recebendo (lojista) terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando (comprador) poderá parcelá-lo. O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação, inclusive para transferências.

A instituição onde o comprador detém a conta dará o crédito e definirá o processo em caso de atraso no pagamento das parcelas ou de inadimplência (juros), considerando seus procedimentos de gerenciamento de riscos, conforme o perfil do cliente, como já acontece com outras linhas de crédito.

O BC já informou esperar que a modalidade de pagamento seja competitiva e permita o parcelamento com taxas vantajosas.

tags: em foco

