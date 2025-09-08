Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026

Ato do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) publicado nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial da União, aumentará, a partir de janeiro de 2026, o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha.

Para a gasolina, haverá uma elevação de R$ 0,10 por litro, para R$ 1,57. Para o diesel, o aumento será de R$ 0,05 por litro, para R$ 1,17. No caso do gás de cozinha, o acréscimo será de R$ 1,05 por botijão.

Esse será o segundo ano seguido de aumento do ICMS sobre os combustíveis. Em fevereiro de 2025, houve elevação do imposto.

O Confaz é um colegiado formado pelos secretários da Fazenda, Finanças ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal.

