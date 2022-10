Porto Alegre Estão abertas até sexta-feira as inscrições para o sorteio de pontos fixos de táxi em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Os interessados nas vagas não podem estar cadastrados em nenhum outro ponto fixo da Capital Foto: Alex Rocha/PMPA

Estão abertas até sexta-feira (07) as inscrições para o sorteio de pontos fixos de táxi em Porto Alegre. Os interessados devem se inscrever no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Após o preenchimento do formulário, um e-mail de confirmação será enviado para o endereço eletrônico cadastrado no sistema. Serão realizados dois sorteios no dia 24 deste mês. O primeiro, para o preenchimento das vagas reservadas a veículos adaptados para pessoas com deficiência, e o segundo, direcionado aos demais carros.

Os interessados não podem estar cadastrados em nenhum outro ponto fixo da Capital.

Confira as vagas disponíveis:

– 1º de setembro com Bento Gonçalves – 3 vagas

– Augusto Severo – 4 vagas

– Bourbon Shopping Walling – 1 vaga para adaptados

– Cabral – 2 vagas

– Hospital Bancos De Olhos – 4 vagas

– Hospital Moinhos De Vento – 2 vagas

– Hospital Nossa Senhora da Conceição – 2 vagas, 1 vaga para adaptados.

– Hospital Pronto Socorro (HPS) – 4 vagas

– Hospital Santa Casa (Área Interna) – 1 vaga para adaptados

– Hotel Intercity – 4 vagas

– Leroy Merlin Assis Brasil – 5 vagas

– Maxxi Atacado Humaitá – 1 vaga

– Portuguesa x Bento Gonçalves – 3 vagas

– Pontal Shopping – 10 vagas, 1 vaga para adaptados.

– Protásio Alves x Prof. Duplan – 1 vaga

– República x João Pessoa – 1 vaga

– Sertório x Presidente Roosevelt – 4 vagas

– Terminal Antônio de Carvalho – 4 vagas

– Três de Abril (INSS/IAPI) – 2 vagas

– Eugenio Rodrigues com João Antônio da Silveira – 2 vagas

