Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Mais de 8,3 mil agentes atuaram no esquema de segurança nestas eleições em todo o RS Foto: BM/Divulgação Mais de 8,3 mil agentes atuaram no esquema de segurança nestas eleições em todo o RS. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que, no domingo de eleições, foram registradas no Estado 41 ocorrências de boca de urna e duas de uso de celular na cabine de votação, além de um crime de lesão corporal e três registros de desordem. Cinquenta e dois eleitores foram presos, e um menor, apreendido.

O levantamento foi divulgado pelo secretário Vanius Cesar Santarosa, em entrevista coletiva no início da noite de domingo. “Foi um dia tranquilo”, disse Santarosa. Segundo ele, não houve ocorrências envolvendo armas de fogo.

Mais de 8,3 mil agentes atuaram no esquema de segurança nestas eleições em todo o RS. Foram utilizadas 2,4 mil viaturas.

No Estado, também houve oito ocorrências de mal súbito em locais de votação. Não foram registrados óbitos.

Durante a apuração dos votos, a segurança foi reforçada em alguns pontos de Porto Alegre, como o Centro, a Cidade Baixa, a Orla do Guaíba, o Parque Moinhos de Vento (Parcão) e a avenida Goethe.

