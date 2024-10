Economia Com rombo de R$ 7,2 bilhões, estatais registram o maior déficit da história no País

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O déficit acontece quando o gasto supera o fluxo de entrada no caixa. Foto: Pixabay O déficit acontece quando o gasto supera o fluxo de entrada no caixa. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De janeiro a agosto deste ano, as estatais acumularam rombo de R$ 7,2 bilhões, o maior déficit da série histórica do Banco Central (BC), iniciada em 2002. O número é composto pelas contas negativas das empresas federais e estaduais, que fecharam no vermelho em R$ 3,3 bilhões e R$ 3,8 bilhões, respectivamente.

O déficit acontece quando o gasto supera o fluxo de entrada no caixa. Estatais são empresas controladas pelo governo, e esse rombo afeta diretamente as contas públicas. O Executivo pode ter que cobrir os valores com mais recursos, resultando no endividamento do País e menos dinheiro para gastar com outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura.

Na esfera federal, os recursos são providos pelo Tesouro Nacional. Nesse caso, entra também a questão da meta fiscal proposta pela equipe econômica de zerar o déficit público — quando o governo só gasta o que arrecada — em 2024 e 2025.

Companhias estaduais ou municipais funcionam da mesma forma: quando têm prejuízo, o governo local pode ter que assumir esses valores. As informações são da CNN Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/estatais-registram-o-maior-rombo-da-historia-em-2024/

Com rombo de R$ 7,2 bilhões, estatais registram o maior déficit da história no País

2024-10-10