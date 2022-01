Rio Grande do Sul Estatística das vacinas volta a ser atualizada no Rio Grande do Sul. Dados mostram 73% dos gaúchos com o esquema completo de imunização

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Ao menos 43,9% dos adolescentes já receberam segunda dose ou dose única. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A plataforma on-line do governo gaúcho voltou a exibir nesta segunda-feira (17) dados atualizados da campanha de imunização contra covid, após 39 dias de paralisação causada pelo ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde. Com a estatística agora reativada, 73% dos 11,3 milhões de habitantes do no Rio Grande do Sul estão com o esquema completo de vacinação.

São 7,92 milhões de pessoas contempladas com a segunda dose para os fármacos de dupla etapa (Coronavac, Oxford ou Pfizer) ou com a injeção única da Janssen. Esse contingente abrange 89,4% dos adultos (a partir de 18 anos) e 43,9% dos adolescentes (12 a 17 anos).

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 400.322 até o momento. Por fim, a dose de reforço já chegou aos braços de 2,19 milhões de gaúchos – a proteção-extra é oferecida a todos os cidadãos na faixa etária a partir de 12 anos, mediante intervalo mínimo de quatro meses a partir da segunda injeção (exceto para imunossuprimidos, com prazo menor).

Primeira dose

Em relação à primeira dose de qualquer uma das três vacinas de duas fases, são quase 8,95 milhões de habitantes contemplados no Rio Grande do Sul. Isso representa 97% dos maiores de idade, bem como 83,9% dos adolescentes e 97% da população geral.

(Marcello Campos)

