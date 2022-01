Inter Com forte assédio de clubes de Serie A, Boschilia reforça desejo de permanecer no Inter

Por Leonardo Moll * | 17 de janeiro de 2022

Meio-campista chegou ao Inter no início de 2020 Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

O meio-campista Gabriel Boschilia segue despertando o interesse de equipes no futebol brasileiro. Mesmo depois de uma temporada decepcionante em 2021, diversos clubes da Serie A entraram em contato com o Inter para saber da situação do atleta no Beira-Rio.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, Boschilia foi procurado por três clubes da Serie A do Brasileirão, com propostas por empréstimo. Contudo, nem o jogador, nem seu staff tem interesse em deixar o Inter. O atleta, inclusive, vem treinando bem e é considerado uma boa opção pela comissão técnica.

Desde que desembarcou em Porto Alegre, em 2020, Boschilia viveu altos e baixos com a camisa colorada. Logo quando chegou, era peça-chave na equipe de Eduardo Coudet. Porém, uma grave lesão no joelho (a segunda em sua carreira) fez com que o atleta perdesse rendimento, e com isso, seu lugar no time.

Hoje, o camisa 21 busca dar a volta por cima dentro do elenco do Inter. Em dois anos no clube, Gabriel Boschilia possui 51 partidas disputadas, e cinco gols marcados. O meia também contribuiu com duas assistências neste período.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

