Por Andrei Severo * | 18 de janeiro de 2022

Rodrigo Moledo não atuou na temporada 2021, quando rompeu os ligamentos do joelho em janeiro do ano passado Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Para a temporada 2022, Cacique Medina e principalmente o Inter terá um importante retorno reforçando a defesa colorada. Rodrigo Moledo, após não conseguir atuar em nenhuma partida na temporada 2021, está novamente reintegrado ao grupo principal do clube gaúcho treinando normalmente.

O zagueiro de 35 anos acabou se lesionando em janeiro de 2021, há exatos um ano atrás. Na ocasião, o atleta acabou rompendo o ligamento cruzado posterior e não conseguiu completar o final da temporada 2020, que estava terminando no ano seguinte. Inicialmente, a previsão de retorno de Moledo era de seis a oito meses, porém, acabou não ocorrendo.

Rodrigo Moledo tem contrato com o Inter até o final deste ano. O zagueiro pode ser peça fundamental no esquema de Cacique Medina, tendo em vista que o colorado pode perder Bruno Méndez no meio do ano. O uruguaio está emprestado pelo Corinthians, e o clube gaúcho teria que desembolsar um alto valor para permanecer com o atleta em definitivo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

