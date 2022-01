Inter Busca intensa por atacantes de lado: A situação do Inter com Brian Rodriguez e Ezequiel Barco

Por Andrei Severo * | 18 de janeiro de 2022

Busca intensa por atacantes de lado: A situação do Inter com Brian Rodriguez e Ezequiel Barco Foto: Divulgações / Seleção Uruguaia e Atlanta FC Foto: Divulgações / Seleção Uruguaia e Atlanta FC

Restando apenas o anúncio oficial de David, que já está em Porto Alegre, o Inter continua ativo no mercado em busca de jogadores que atuem pelo lado do campo. No momento, dois nomes surgem como principais alvos colorados e trata-se do uruguaio Brian Rodriguez e do argentino Ezequiel Barco, que atuam no futebol norte-americano.

O clube gaúcho aguarda a resposta do Los Angeles FC pelo empréstimo de Brian Rodriguez. A proposta oficial existe e o colorado está otimista por um desfecho positivo no negócio. Aos 21 anos, o jogador iniciou sua carreira no Peñarol-URU e tem passagem também pela Espanha.

Tratando-se de Ezequiel Barco, o atacante de 22 anos teve grande notoriedade no cenário sul-americano quando foi uma das principais peças na conquista da Copa Sul-Americana de 2017 pelo Independiente-ARG. Inter tem conversas pelo jogador, porém, sem proposta oficial no momento. O Flamengo surgiu como clube interessado pelo argentino e pode ser um fator dificultador na concretização da negociação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

