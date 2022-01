Inter Yuri Alberto já estaria vendido e deve deixar o Inter na metade do ano

Por Leonardo Moll * | 17 de janeiro de 2022

Atacante foi um dos destaques da temporada de 2021 Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

De acordo com o jornalista da Rádio Grenal, Luiz Carlos Reche, Yuri Alberto deve mesmo deixar o Inter nesta temporada. O centroavante, inclusive, já estaria negociado, e permanecerá no clube apenas até a metade de 2022. O destino do atleta, contudo, não foi revelado.

Já em relação à valores, a negociação girará entorno dos 20 milhões de euros (126 milhões de reais), e dará aos cofres colorados cerca de 14 milhões de euros (88 milhões de reais). Lembrando que o Inter possui pouco menos de 75% dos direitos econômicos do jogador.

Ainda de acordo com a reportagem, por conta da venda do camisa 11, a direção colorada acelerou as negociações pela contratação do centroavante Wesley Moraes, que foi apresentado na última segunda-feira (10).

No clube desde a metade de 2020, Yuri Alberto foi o principal artilheiro do Inter na temporada de 2021, com 19 gols, e ainda contribuiu com quatro assistências. Desde que desembarcou em Porto Alegre, o camisa 11 já balançou as redes em 30 vezes em 84 partidas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

