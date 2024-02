Porto Alegre Estátua do poeta Jayme Caetano Braun é entregue revitalizada no Parque Harmonia, em Porto Alegre

Prefeito (E) esteve no Parque Harmonia e destacou a importância do poeta gaúcho Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito esteve no Parque Harmonia e destacou a importância do poeta gaúcho Foto: Alex Rocha/PMPA

O badalar do sino localizado no alto de uma das entradas do Parque Harmonia, em Porto Alegre, simbolizando o sino dos Sete Povos das Missões, marcou na manhã desta terça-feira (30), a entrega da estátua em homenagem ao payador e poeta gaúcho Jayme Caetano Braun.

No ano do seu centenário, a escultura de 2 metros de altura e 950 quilos, concebida pelo artista plástico e escultor Vinicius Ribeiro, ganhou um espaço nobre e permanente junto ao Pórtico Missões, na avenida Edvaldo Pereira Paiva.

Ao seu redor, sete bancos de concreto foram instalados para descanso e apreciação da obra pelos visitantes. Eles lembram os povos que historicamente compõem as Missões: São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio.

A cerimônia de descerramento da estátua contou com a presença de familiares do poeta, entre elas a viúva Brea Braun; o prefeito Sebastião Melo; o vice-prefeito Ricardo Gomes; autoridades municipais e do ex-vereador Eloi Guimarães, autor da Lei da Estátua de Jayme Caetano Braun.

“Esta estátua, neste parque que é querido por todos os gaúchos e gaúchas, passa a ter um novo simbolismo. Tenho certeza de que este santuário será visitado todos os dias. E se tem alguém que cantou, que fez pajada, que fez canções, é ele. Não nascerá outro Jayme Caetano Braun, com sua qualidade e tamanho”, disse o prefeito Sebastião Melo.

O secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, Henry Ventura, destacou a importância do poeta. “Ele é símbolo das nossas tradições gaúchas, um legado para a cultura do nosso Estado e do nosso país”, acentuou.

A presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso, disse que é um orgulho ter a estátua em um lugar do parque que ele merece. “Jayme Caetano Braun é atemporal, chega ao seu centenário tão vivo quanto a sua obra”, destaca. Adriana Braun, sobrinha do homenageado, agradeceu em nome da família. “Ficamos honrados e felizes porque agora a estátua não ficará mais escondida”, afirmou.

A iniciativa de revitalização da estátua é uma uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a concessionária GAM3 Parks.

