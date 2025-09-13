Expointer Esteio é Trabalho, Progresso e Inovação — A Cidade que Cresce Dentro da Expointer

Hub Agro na 48º Expointer é mais do que um espaço físico é um símbolo da nova Esteio Foto: O Sul e Prefeitura Municipal de Esteio Felipe Costella Foto: O Sul e Prefeitura Municipal de Esteio

Esteio (RS) — Em um país onde os grandes centros urbanos costumam monopolizar os holofotes do progresso, há cidades que, discretamente, reinventam o conceito de desenvolvimento. Esteio, com seus modestos 27,5 km², é uma delas. Pequena em território, mas gigante em ambição, a cidade gaúcha se tornou um exemplo de como políticas públicas bem articuladas e uma liderança comprometida podem transformar um município em um polo de inovação e inclusão.

Desde janeiro de 2025, essa liderança tem nome: Felipe Costella. Jovem, técnico e com forte vínculo com a comunidade, o prefeito tem conduzido Esteio por uma rota de desenvolvimento que une tecnologia, sustentabilidade e valorização humana. “Estamos construindo uma cidade que valoriza o trabalho, a criatividade e o cuidado com o meio ambiente. Cada projeto incubado aqui é uma semente de progresso que queremos ver florescer”, afirma Costella.

A força dessa transformação ficou evidente durante a 48ª Expointer, quando o Hub Agro — fruto da parceria entre a Prefeitura e a Universidade Feevale — realizou mais um pitch day para seleção de startups voltadas ao agronegócio. O evento, parte da programação do Agro Inovar RS, não foi apenas uma vitrine de ideias: foi um manifesto de futuro.

Quatro projetos foram apresentados, entre eles o “Agro Simples”, voltado à concessão de crédito inteligente para produtores rurais, e o “Giro Lend”, que conecta investidores a empreendimentos agrícolas por meio de uma plataforma digital. Todos com foco em escalabilidade, impacto social e responsabilidade ambiental — pilares que refletem a própria filosofia de gestão de Costella.

O Hub Agro, inaugurado em agosto de 2024 com investimento municipal de R$ 595,4 mil, é mais do que um espaço físico de 118,8 m². É um símbolo da nova Esteio: uma cidade que aposta no conhecimento como motor de desenvolvimento. Gerenciado pela Feevale, o local funciona o ano inteiro e abriga projetos que cruzam fronteiras entre academia, mercado e comunidade.

Expointer: território estratégico

A importância da Expointer para Esteio transcende o calendário de eventos. Cerca de 10% da área total do município está localizada dentro do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, sede da feira. Essa presença física transforma o parque em uma extensão viva da cidade — um território onde tradição e inovação se entrelaçam.

“O Parque Assis Brasil é parte do nosso território e da nossa identidade. Investir em inovação aqui é investir diretamente no futuro de Esteio”, afirma o prefeito.

Com políticas voltadas à inclusão, mobilidade urbana, segurança e urbanismo sustentável, Esteio projeta-se como uma cidade resiliente e preparada para os desafios do século XXI — sem abrir mão de sua essência comunitária e do orgulho de suas raízes.

Felipe Costella não apenas governa uma cidade: ele lidera um projeto de futuro. E faz isso com a convicção de que, mesmo em 27 km², é possível construir um modelo de desenvolvimento que inspire o Brasil — começando dentro da Expointer.

