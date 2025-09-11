Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Expointer Icatu e Rio Grande Seguros celebram resultados da 48ª Expointer

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Ambas empresas projetam nova participação na próxima Expointer 2026

Foto: O Sul

A 48ª Expointer, realizada de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio registrou 1.010.020 visitantes, número que supera em 22,82% o recorde anterior, de 2023, quando a feira recebeu 822,3 mil pessoas.

Entre as empresas participantes na feira, está a Rio Grande Seguros e Previdência, uma associação entre o Banrisul e a Icatu, constituída em 2015 e que participa ativamente da Expointer desde o ano de seu lançamento. A empresa oferece diversos tipos de seguros, como de vida, acidentes pessoais e previdência. “O cooperativismo de crédito é um dos nossos principais parceiros e distribuidores. É lá que os produtores, os prestadores de serviços e o público em geral se encontram, se envolvem, trocam informações e comercializam”, disse César Saut, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e vice-presidente da Icatu Seguros, sobre a importância da feira.

De acordo com Saut, a Rio Grande Seguros é sócia do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e ambos estão próximos do agronegócio. “Nossos projetos são voltados para a sociedade. Temos diversos serviços e produtos para atender os produtores rurais de forma personalizada. Com isso, nossa participação na Expointer foi de grande importância para os produtores rurais e público em geral, para fomentar o desenvolvimento e a economia”, destacou.

Saut adiantou que ambas empresas projetam nova participação na Expointer 2026. “Cada edição da feira é sempre um sucesso. A expectativa é sempre positiva. É lá que estamos, ainda mais, próximos dos produtores rurais. Nossa missão é prospectar bons negócios e contribuir para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul”, destacou.

Famurs usa vitrine da Expointer para projetar força política e reposicionar o municipalismo gaúcho
https://www.osul.com.br/icatu-e-rio-grande-seguros-resultados-expointer/ Icatu e Rio Grande Seguros celebram resultados da 48ª Expointer 2025-09-11
