Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Expointer Famurs usa vitrine da Expointer para projetar força política e reposicionar o municipalismo gaúcho

Por Gisele Flores | 10 de setembro de 2025

Auditorio Mulher Gaúcha onde o protagonismo feminino impera

Foto: Famurs
Auditório Mulher Gaúcha onde o protagonismo feminino impera. (Foto: Famurs)

A presença da Famurs na 48ªExpointer 2025 extrapolou o simbolismo de mais uma participação institucional. Ao promover a maior assembleia municipalista já realizada dentro do Parque Assis Brasil — com mais de 300 prefeitos e prefeitas — e inaugurar o Auditório Mulher Gaúcha, a entidade transformou a feira em palco de afirmação política e reposicionamento estratégico do municipalismo no Estado.

A agenda da semana foi cuidadosamente construída para combinar mobilização de base e articulação de cúpula. De um lado, prefeitos e prefeitas discutiram temas técnicos de alto impacto, como a reforma tributária e seus efeitos sobre as receitas locais, a equalização de débitos previdenciários e a adoção de inteligência artificial na gestão pública. De outro, a Famurs reforçou sua capacidade de interlocução com secretarias estaduais, ministérios e lideranças do setor produtivo.

O cálculo político por trás da assembleia recorde

A assembleia com mais de 300 gestores não foi apenas um feito logístico. Representou uma demonstração de força num momento em que o municipalismo busca ampliar seu espaço na mesa de negociações sobre a reforma tributária. Ao reunir prefeitos de diferentes partidos e regiões, a Famurs sinalizou que, apesar das divergências locais, há consenso em torno de pautas estruturantes — e que a entidade pode ser o canal legítimo dessa convergência.

Auditório Mulher Gaúcha: gesto simbólico e estratégico

A inauguração do Auditório Mulher Gaúcha, anexo à Casa Famurs, foi apresentada como um marco da retomada do Movimento Gaúcho da Mulher Municipalista (MGMM). Mas, além do simbolismo, o espaço permanente cria um ativo político de longo prazo: um ponto de encontro e articulação para lideranças femininas, que podem ganhar protagonismo nas pautas municipalistas e ampliar a base de apoio da entidade.

Narrativa de valorização do campo

Ao participar da abertura oficial da Expointer, a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira, reforçou a conexão entre municipalismo e agronegócio. O discurso, centrado na valorização dos produtores rurais, buscou aproximar a entidade de um setor que é motor econômico do Estado e que, historicamente, tem forte influência política.

Integração com o setor produtivo e patrocínios estratégicos

A presença de patrocinadores como Banrisul, Badesul, BRDE, Corsan, RCE IT, Keike Hut e Caixa, além do apoio da Planalto Transportes, evidencia que a Famurs não apenas mobiliza prefeitos, mas também constrói pontes com empresas e instituições financeiras. Essa aproximação reforça a imagem de uma entidade capaz de articular interesses públicos e privados em torno de agendas comuns.

Reposicionamento e legado

A participação da Famurs na Expointer 2025 deixa dois legados claros: um reposicionamento político, com a entidade se apresentando como voz unificada dos municípios em temas estratégicos, e um legado físico e simbólico, com o Auditório Mulher Gaúcha. Mais do que marcar presença, a Famurs usou a feira como plataforma para projetar influência, consolidar alianças e preparar terreno para disputas políticas e orçamentárias que se intensificarão nos próximos meses.

Famurs contou com diversas atividades durante a 48ª expointer

Governo gaúcho oficializa balanço consolidado da Expointer 2025, que teve público recorde
