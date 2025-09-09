Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Governo gaúcho oficializa balanço consolidado da Expointer 2025, que teve público recorde

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

O balanço confirma um público recorde de 1.010.020 visitantes, crescimento de 22,82% em relação ao recorde anterior, de 2023

Foto: Fernando Dias/Seapi

A 48ª Expointer, realizada de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, tem seus números finais conhecidos. O balanço oficial confirma um público recorde de 1.010.020 visitantes, crescimento de 22,82% em relação ao recorde anterior, registrado em 2023, quando a feira recebeu 822,3 mil pessoas.

Outro destaque desta edição foi o Pavilhão da Agricultura Familiar, que alcançou o maior faturamento de sua história: R$ 13,6 milhões. O resultado representa aumento superior a 25% em relação ao recorde de 2024 (R$ 10,8 milhões), consolidando o espaço como um dos principais protagonistas da feira.

Apesar do crescimento no número de visitantes e na agricultura familiar, os dados consolidados revelam retração no volume geral de negócios, especialmente em função da queda nas vendas de máquinas e implementos agrícolas e no volume de comércio.

Na área de animais, os negócios somavam R$ 15,4 milhões no domingo (7), às 15h, mas o balanço final elevou o valor para R$ 18,1 milhões.

Números oficiais da Expointer 2025

Público total: 1.010.020 visitantes (aumento de 22,82% em relação a 2023; aumento de 52,6% em relação a 2024)
Maior público diário: 147.812 pessoas (7/9)
Vendas totais: R$ 4,4 bilhões (queda de 45,45% em relação a 2024).
Desempenho por setor

Máquinas e implementos agrícolas: R$ 3,77 bilhões (2024: R$ 7,39 bilhões)
Automobilístico: R$ 591,8 milhões (estabilidade em relação a 2024)
Animais: R$ 18,1 milhões (queda frente a R$ 18,9 milhões em 2024)
Artesanato: R$ 2 milhões (alta sobre R$ 1,55 milhão em 2024)
Agroindústria Familiar: R$ 13,6 milhões (recorde histórico).
Comércio: R$ 15,8 milhões (redução frente a R$ 46,7 milhões em 2024).
Insumos: sem registros de vendas (2024: R$ 36,7 milhões).

Recordes e desafios

A Expointer 2025 entra para a história pela presença maciça de visitantes e pelo desempenho sem precedentes da agricultura familiar. A feira reafirma, assim, sua condição de espaço estratégico para negócios, vitrine de inovação e ambiente de integração entre campo e cidade.

Com mais de quatro décadas de trajetória, o evento segue sendo um dos maiores encontros do setor agropecuário da América Latina. A próxima edição já está confirmada: a 49ª Expointer será realizada de 29 de agosto a 6 de setembro de 2026, em Esteio.

