Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Política Imprensa internacional repercute o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Ministro (E) abriu sessão que retomou nesta terça-feira o julgamento da suposta trama golpista pela Primeira Turma do Supremo

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O voto do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) repercutiu em veículos da imprensa internacional.

A fala do magistrado abriu a sessão desta terça-feira (9) da Primeira Turma que retomou o julgamento da ação penal da suposta trama golpista. Ainda estão previstos os votos dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Após o término da primeira sessão do dia, a agência de notícias internacionais Reuters escreveu que Moraes “classificou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de um grupo criminoso que tentou anular a eleição de 2022, ao dar o primeiro voto na fase final do julgamento do ex-presidente”.

“As acusações decorrem de uma investigação abrangente que revelou supostas conspirações, incluindo planos para envenenar Lula e seu companheiro de chapa e assassinar Moraes, que supervisionou as eleições de 2022 e agora preside os julgamentos relacionados ao golpe”, disse o jornal.

Já a afiliada da revista Forbes no México destacou que, no início de sua fala, o magistrado “sustentou que a trama tinha um ‘objetivo muito claro’ de burlar o sistema de freios e contrapesos do Judiciário e ‘se manter no poder”.

Ao apresentar seu voto, o magistrado usou uma apresentação de slides para construir uma linha do tempo das ações tomadas pela cúpula do governo Bolsonaro na trama golpista.

Ele citou desde a utilização de órgãos públicos como a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para o monitoramento de adversários políticos e executar a estratégia de ataques contra o Poder Judiciário e ao sistema eleitoral até eventos públicos do governo Bolsonaro, como a live de ataque às urnas eletrônicas, a reunião com embaixadores e a manifestação de 7 de setembro em 2021.

Também foram citados os atos golpistas praticados após o segundo turno das eleições de 2022, como a utilização da estrutura da PRF (Polícia Rodoviária Federal). (Com informações de O Estado de S.Paulo)

