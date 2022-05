Celebridades Estilista da noiva de Lula já vestiu de Isis Valverde a Selena Gomez

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

A estilista Helô Rocha, nascida no Rio Grande do Sul, foi criada no Rio Grande do Norte. Foto: Reprodução/Instagram A estilista Helô Rocha, nascida no Rio Grande do Sul, foi criada no Rio Grande do Norte. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A estilista Helô Rocha é responsável pelo vestido de noiva de Rosângela da Silva, a Janja, que se casa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa cerimônia reservada e para poucos convidados em São Paulo. Helô, que em 2005 lançou a marca Têca, em homenagem à sua avó, tem em sua essência a brasilidade. Mas uma brasilidade moderna.

Aos 41 anos, já vestiu celebridades como Isis Valverde, em seu casamento com André Resende, em 2018, (se separaram este ano); Preta Gil, em 2015, além de já assinar looks para Bruna Marquezine, Iza e até para Selena Gomez, em seu clipe “Rare”, lançado em 2020. O look da cantora americana tinha tons voltados para o bege e texturas com brilhos e paetês.

A socióloga Janja veste um vestido de noiva em que a brasilidade também está presente, principalmente por conta dos bordados potiguares, feitos por artesãs da região do Seridó do Grande do Norte, da cidade de Timbaúba do Batista. Segundo informações divulgadas pela estilista, o vestido será longo em off-white.

Gaúcha

Helô Rocha, nascida no Rio Grande do Sul e criada em Rio Grande do Norte, desfilou no Fashion Rio desde 2007 e, em 2012, passou a apresentar as criações no São Paulo Fashion Week. Em 2015, trocou a marca Têca pelo seu nome. Trabalhou também para a marca Le Lis Blanc, criando modelos exclusivos. Um vestido de noiva assinado por ela pode chegar a R$ 250 mil, mas o vestido de Janja foi um presente de Helô e da também estilista Camila Pedrosa para o casal.

Na conta da marca no Instagram publicou novas peças em outubro de 2021, anunciando a coleção com peças em upcycling, que foram lançadas em novembro. Os looks também vinham em off-white e com bordados.

